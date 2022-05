Alfonso Signorini | chi è | età | carriera | chi è il fidanzato | capelli | figli | altezza | stipendio | Instagram | Grande Fratello Vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Torna il classico appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, direttore di Chi e conduttore delVip che si racconterà come non lo abbiamo mai visto.FOTO IG: chi è, età,Vipè nato a Milano il 7 aprile 1964 ed è un giornalista, opinionista, scrittore, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e registra teatrale. Si è laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha conseguito poi la specialistica in Filologia ...