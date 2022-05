Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “27.200 soldati russi uccisi e 1.218 tank distrutti” (Di sabato 14 maggio 2022) Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, sono 27.200 i soldati russi che sono stati uccisi e 1.218 i tank distrutti. E’ quanto afferma la difesa di Kiev nel bollettino giornaliero delle perdite russe, citato da Ukrinform. Secondo gli ucraini, sono stati distrutti fra l’altro anche 2.934 veicoli corazzati da combattimento, 551 sistemi di artiglieria, 195 sistemi lanciarazzi multipli, 88 sistemi di difesa antiaerea, 200 aerei, 163 elicotteri, 2.059 veicoli a motore autocisterne di carburante, 13 navi e imbarcazioni, 411 droni, 95 missili da crociera. I russi, si legge ancora, hanno sofferto ieri le maggiori perdite nelle direzioni di Sloviansk e Bakhmut. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Dall’inizio dell’invasione dell’, sono 27.200 iche sono statie 1.218 i. E’ quanto afferma la difesa dinel bollettino giornaliero delle perdite russe, citato da Ukrinform. Secondo gli ucraini, sono statifra l’altro anche 2.934 veicoli corazzati da combattimento, 551 sistemi di artiglieria, 195 sistemi lanciarazzi multipli, 88 sistemi di difesa antiaerea, 200 aerei, 163 elicotteri, 2.059 veicoli a motore autocisterne di carburante, 13 navi e imbarcazioni, 411 droni, 95 missili da crociera. I, si legge ancora, hanno sofferto ieri le maggiori perdite nelle direzioni di Sloviansk e Bakhmut. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Calciomercato Juve, Zaniolo e non solo: Cherubini fa un doppio colpo dalla Roma? - - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'ingresso di… -