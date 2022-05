Ultime Notizie – Mariupol, “Russia prepara referendum su annessione” (Di sabato 14 maggio 2022) La Russia si preparerebbe a convocare un referendum a Mariupol per decidere l’annessione, sul modello di quello che vorrebbe fare a Kherson. E’ quanto sostiene Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città in esilio, che cita fonti rimaste a Mariupol secondo cui sarebbe in preparazione un voto, la cui tenuta potrebbe essere annunciato domani. “Abbiamo alcune informazioni che le autorità russe starebbero preparando un referendum e che potrebbe essere anche convocato domani, ma non sappiamo se sarà così – ha detto al britannico Observer – Ma vediamo una grande integrazione di Mariupol nel sistema russo, nel sistema educativo e bancario”. Da settimane nel porto sul Mar d’Azov si è insediata un’amministrazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Lasi preparerebbe a convocare unper decidere l’, sul modello di quello che vorrebbe fare a Kherson. E’ quanto sostiene Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città in esilio, che cita fonti rimaste asecondo cui sarebbe inzione un voto, la cui tenuta potrebbe essere annunciato domani. “Abbiamo alcune informazioni che le autorità russe starebberondo une che potrebbe essere anche convocato domani, ma non sappiamo se sarà così – ha detto al britannico Observer – Ma vediamo una grande integrazione dinel sistema russo, nel sistema educativo e bancario”. Da settimane nel porto sul Mar d’Azov si è insediata un’amministrazione ...

