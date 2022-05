Ultime Notizie – Eurovision 2022, al via finale su note ‘Give peace a chance’ (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 si è aperta con un’invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l’opening act di Rocking 1000 con ‘Give peace a chance’ di John Lennon registrata in piazza San Carlo. Subito dopo è stata la volta di Laura Pausini con un medley dei suoi successi, tra cui ‘Io canto’ e ‘La solitudine’ e il suo ultimo singolo ‘Scatola’. Prima nazione in gara tra le 25 che partecipano, la Repubblica Ceca. Nona l’Italia con Mahmood e Blanco e il loro ‘Brividi’. Gonna gialla e giacca blu elettrico, trucco giallo blu. Cristiano Malgioglio ha scelto i colori dell’Ucraina per l’outfit della serata finale da commentatore su Rai1 dell’Eurovision Song Contest ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, ladell’Song Contestsi è aperta con un’invocazione di pace. A dare il via alla kermesse l’opening act di Rocking 1000 condi John Lennon registrata in piazza San Carlo. Subito dopo è stata la volta di Laura Pausini con un medley dei suoi successi, tra cui ‘Io canto’ e ‘La solitudine’ e il suo ultimo singolo ‘Scatola’. Prima nazione in gara tra le 25 che partecipano, la Repubblica Ceca. Nona l’Italia con Mahmood e Blanco e il loro ‘Brividi’. Gonna gialla e giacca blu elettrico, trucco giallo blu. Cristiano Malgioglio ha scelto i colori dell’Ucraina per l’outfit della seratada commentatore su Rai1 dell’Song Contest ...

