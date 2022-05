(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “sono più che, in caso di aggressione della Russia”. Lo dice all’Adnkronos il generale Vincenzo, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa, commentando il prossimo ingresso della Nato delle due storicamente indipendenti. “Hanno delle forze armate, una coesione politica e una tale solidità che Dio protegga chi vuole attaccarle. E da questo punto di vista il loro ingresso nella Nato costituisce un incremento significativo delle capacità dell’Alleanza Atlantica di deterrere questo tipo di aggressione”. “Finalmente c’è un canale di comunicazione che coinvolge due personaggi che vestono un’uniforme ancorché rivestano funzioni ministeriali, Ministro della Difesa ...

Advertising

fisco24_info : Ucraina, Camporini: 'Finlandia e Svezia pronte militarmente se aggredite': (Adnkronos) - All'Adnkronos il generale… - italiaserait : Ucraina, Camporini: “Finlandia e Svezia pronte militarmente se aggredite” - lupetto_ : RT @dietrolapolitic: Barenghi: 'le pare opportuna la tempistica della richiesta di adesione della #Finlandia alla #NATO?' Generale Campori… - Pierpao83699717 : RT @dietrolapolitic: Barenghi: 'le pare opportuna la tempistica della richiesta di adesione della #Finlandia alla #NATO?' Generale Campori… - Sentenza_Max : RT @dietrolapolitic: Barenghi: 'le pare opportuna la tempistica della richiesta di adesione della #Finlandia alla #NATO?' Generale Campori… -

Il Tempo

, cosa vuole davvero Biden. Il generalevede la svolta: smentiti i catastrofisti, cosa vuole davvero Biden. Il generalevede la svolta: smentiti i catastrofisti Lo scontro tra Russia e Stati Uniti come riscaldamento per giocare la vera partita, quella tra ... L'aria che tira, il generale Camporini: smentiti i catastrofisti. Cosa vogliono davvero gli Stati Uniti in Ucraina Lo dice all’Adnkronos il generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa, commentando il prossimo ingresso della Nato delle due storicamente ...Il banchiere scrittore ospite della trasmissione condotta da Annalisa Bruchi insieme a Mario Sechi, Aldo Cazzullo, Maria Cuffaro, Vincenzo Camporini, Ugo Poletti e Barbara Puschiasis ...