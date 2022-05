"Siamo indietro". Letta spinge sullo Ius soli? Giorgia Meloni lo brutalizza: "Vivete su un altro pianeta" (Di sabato 14 maggio 2022) Scontro a distanza tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Tutto nasce da una dichiarazione del leader dem, che ha detto: "Potrò dire che il mio tempo al Pd sarà stato utile quando verranno approvati lo ius culturae e lo ius soli. Lo penso profondamente perché so quanto il Paese è indietro su questo, questo deve essere lo sforzo principale che abbiamo davanti". Parole che hanno fatto infuriare la presidente di Fratelli d'Italia. La Meloni prima ha rilanciato la dichiarazione di Letta, poi ha commentato con toni duri: "Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio... Ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo ius soli. Caro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Scontro a distanza tra Enrico. Tutto nasce da una dichiarazione del leader dem, che ha detto: "Potrò dire che il mio tempo al Pd sarà stato utile quando verranno approvati lo ius culturae e lo ius. Lo penso profondamente perché so quanto il Paese èsu questo, questo deve essere lo sforzo principale che abbiamo davanti". Parole che hanno fatto infuriare la presidente di Fratelli d'Italia. Laprima ha rilanciato la dichiarazione di, poi ha commentato con toni duri: "Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio... Ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo ius. Caro ...

