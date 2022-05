(Di sabato 14 maggio 2022) Latina. L’uomo era violento, irascibile e quel che è peggio anche recidivo. Ha continuato a perseguitare la sua ex, nonostante i precedenti. La inseguiva, si avvicinava nonostante i divieti e cercava in tutti i modi di comunicare con ilper unadi Latina Un veroper il resto dellache per diverso tempo ha vissuto completamente nella paura. Fin quando, nella serata di ieri venerdì 13 maggio, il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa in pari data dal Tribunale di Latina nei confronti di un cinquantenne del capoluogo pontino. Leggi anche: Latina, ancora furti con la tecnica della “ruota bucata”, rubati oltre 1000euro: denunciate 5 persone Perseverare è diabolico L’uomo ha ...

Advertising

CorriereCitta : Prende a botte la compagna e pedina il figlio minorenne: un incubo per la famiglia - PersonaDentro : @helerrie @martiraranans @mandsaddams @stigmavory la setta prende botte con le braccia tutte rotte le loro ship son… - invernodifiore : Che bravo lee prende sempre a botte gli emo che se la tirano <3 - shineelite2 : @ROBZIK @BeppeGiulietti No,non si era mai visto e,se fossimo meno schiavi degli USA(e getta) dovremmo essere noi i… - OllyRegina : RT @parolepertz: Voi continuate pure a fare i boom di ascolti con l'ignoranza, la mancanza di rispetto, il razzismo e le botte, che è quell… -

Il Giornale Di Vicenza

Ha bisogno di partite così, dove può "fare a" con i più giovani aspiranti al suo trono , per ...gusto ad andarci sopra, a picchiare ancora più forte, accettando il confronto con l'allievo ...... sono 1.223 euro a chimeno di 35mila euro'. L'ha dichiarato il presidente di Confindustria, ... massacrato diil 6 settembre del 2020 a Colleferro. Sono tutti accusati di concorso in ... Prende a botte il figlioletto a scuola, viene fermato dalla maestra Perugia, violenza ‘al femminile’. Pugni, schiaffi e calci ripresi dal branco in due video. Minorenne in ospedale ...(Di Stefano Cucco) S’inizia con “due ruote ecologiche”, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, la cui XXI edizione prende il via sabato 14 ... ed un concerto presso la botte ...