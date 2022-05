Koulibaly su Benzema: ''Uno dei migliori attaccanti del mondo, contro di lui ho fatto più fatica a giocare'' (Di sabato 14 maggio 2022) Koulibaly: "Benzema è l'attaccante contro il quale ho fatto più fatica. Il mio allenatore più 'pazzo' è stato Sarri" Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Once Mondial. Queste le sue dichiarazioni: "Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo incontro tutti i giorni. -afferma Koulibaly - E' un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d'Oro. Ma Benzema, non c'è niente da dire. Per me lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo. E' l'attaccante contro il quale ho fatto più fatica a ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 14 maggio 2022): "è l'attaccanteil quale hopiù. Il mio allenatore più 'pazzo' è stato Sarri" Kalidou, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Once Mondial. Queste le sue dichiarazioni: "Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo intutti i giorni. -afferma- E' un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d'Oro. Ma, non c'è niente da dire. Per me lo dico da molto, molto tempo, è uno deigiocatori edel. E' l'attaccanteil quale hopiùa ...

