Isola 16 | sedicesima puntata | eliminata Laura Maddaloni | Estefania Bernal rompe con Roger Balduino | Marco Cucolo finisce su Playa Sgamada In nomination…

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 maggio 2022) Si è appena conclusa lade L’dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione in studio di Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo i primi saluti, la conduttrice si è collegata con l’Honduras, dove Alvin ha subito annunciato il ritorno di Blind – non presente per alcune settimane per motivi di salute – e l’assenza di Guendalina Tavassi per accertamenti. Ilary ha poi comunicato i primi due salvati al televoto aperto la scorsa settimana: tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, MariaDe Vitis ea restare in ballottaggio è stata la coppia Lory /. Ad abbandonarePalapa è statoche, prima di trasferirsi a, ha dato ...