Infortunio Immobile, allenamento differenziato: le ultime verso Juve Lazio

Infortunio Immobile, Ciro sta svolgendo sul campo un allenamento differenziato: le ultime verso la Juventus

Buone notizie da Formello per quanto riguarda Ciro Immobile: come riportato da Lazio Style Radio infatti, l'attaccante sta svolgendo un lavoro differenziato sul campo. Si registra dunque un cauto ottimismo sulla presenza del numero 17 biancoceleste per la gara di lunedì sera contro la Juventus.

