Finlandia, il suicidio perfetto di Vladimir Putin: l'ombra della Nato e l'errore del Cremlino (Di sabato 14 maggio 2022) La Finlandia sta per chiedere l'adesione all'Alleanza atlantica «senza ritardi» e tra pochi giorni la Svezia farà qualcosa di molto simile. Oltre a una posizione geografica cruciale, i due Paesi hanno eserciti e mezzi militari moderni, perfettamente integrabili con quelli della Nato. Non male per un'organizzazione che nel 2019 il presidente di uno Stato fondatore, il francese Emmanuel Macron, aveva definito «in condizione di morte cerebrale». Quando la domanda dei finlandesi sarà accettata dai trenta membri attuali dell'Alleanza, cosa che dovrebbe avvenire entro l'anno, i confini diretti tra la Russia e la Nato si allungheranno di 1.340 chilometri, più che raddoppiando la linea geografica condivisa oggi tra Mosca e il Patto atlantico. E una volta che la stessa cosa sarà stata fatta con la Svezia, la Russia si troverà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Lasta per chiedere l'adesione all'Alleanza atlantica «senza ritardi» e tra pochi giorni la Svezia farà qualcosa di molto simile. Oltre a una posizione geografica cruciale, i due Paesi hanno eserciti e mezzi militari moderni, perfettamente integrabili con quelli. Non male per un'organizzazione che nel 2019 il presidente di uno Stato fondatore, il francese Emmanuel Macron, aveva definito «in condizione di morte cerebrale». Quando la domanda dei finlandesi sarà accettata dai trenta membri attuali dell'Alleanza, cosa che dovrebbe avvenire entro l'anno, i confini diretti tra la Russia e lasi allungheranno di 1.340 chilometri, più che raddoppiando la linea geografica condivisa oggi tra Mosca e il Patto atlantico. E una volta che la stessa cosa sarà stata fatta con la Svezia, la Russia si troverà ...

Advertising

papadia_papadia : RT @HSkelsen: Nonostante le minacce della #Russia, per loro aprire un fronte con la #Finlandia sarebbe un suicidio ora. Non si tratterebbe… - CantinoCorrado : @DiDonadice L'adesione alla NATO di Finlandia e Svezia un atto di guerra? Non si rende conto che ciò che ha scritt… - PulcinoRossoner : RT @HSkelsen: Nonostante le minacce della #Russia, per loro aprire un fronte con la #Finlandia sarebbe un suicidio ora. Non si tratterebbe… - Gio_Scorza : RT @HSkelsen: Nonostante le minacce della #Russia, per loro aprire un fronte con la #Finlandia sarebbe un suicidio ora. Non si tratterebbe… - tobiamc : RT @HSkelsen: Nonostante le minacce della #Russia, per loro aprire un fronte con la #Finlandia sarebbe un suicidio ora. Non si tratterebbe… -