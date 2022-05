Eurovision, il cantante di Israele Ben David non è stato squalificato per aver baciato Cattelan (Di sabato 14 maggio 2022) Ben David, rappresentante di Israele all’Eurovision, non è stato squalificato dalla competizione per aver baciato Alessandro Cattelan. Lo ha fatto sapere la European Broadcasting Union (Ebu), l’emittente del festival, in una nota a ESCXTRA.com. «Chiariamo che Israele non è stato squalificato dall’Eurovision Song Contest», si legge nel comunicato. «Semplicemente non ha passato le semifinali e quindi non si esibirà nella finale». La nota continua spiegando le ragioni del fraintendimento: «C’è stato un misunderstanding in una conferenza stampa a cui erano presenti i conduttori dell’Eurovision Song Contest (Alessandro Cattelan, Laura ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Ben, rappresentante diall’, non èdalla competizione perAlessandro. Lo ha fatto sapere la European Broadcasting Union (Ebu), l’emittente del festival, in una nota a ESCXTRA.com. «Chiariamo chenon èdall’Song Contest», si legge nel comunicato. «Semplicemente non ha passato le semifinali e quindi non si esibirà nella finale». La nota continua spiegando le ragioni del fraintendimento: «C’èun misunderstanding in una conferenza stampa a cui erano presenti i conduttori dell’Song Contest (Alessandro, Laura ...

