Eurovision 2022, a che ora si esibiscono i Maneskin ospiti stasera? Testo nuovo singolo Supermodel (Di sabato 14 maggio 2022) Ci siamo, è tutto prono per la finale di Eurovision 2022. Il Song Contest sabato 14 maggio è giunto all'atto conclusivo e i 25 finalisti si giocheranno la vittoria della competizione canora europea. Per l'Italia si esibiscono Mahmood e Blanco, che proveranno a raccogliere il testimone dei Maneskin, che hanno trionfato lo scorso anno. La band sarà peraltro presente al PalaOlimpico di Torino stasera, ospiti della finalissima: ecco a che ora si esibiscono. Non è ancora stato reso noto l'orario della loro esibizione, ma con tutta probabilità sarà fissata tra le ore 22 e le ore 23, all'orario di punta della prima serata televisiva. Il gruppo, tra l'altro, canterà anche il nuovo singolo Supermodel, di cui di seguito vi ...

