Entry list Atp Lione 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di sabato 14 maggio 2022) L'Entry list dell'Atp 250 di Lione 2022, evento in programma dal 15 al 21 maggio. Il britannico Cameron Norrie guida il seeding, seguito dallo spagnolo Pablo Carreno Busta e dal francese Gael Monfils. L'unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Lorenzo Musetti. Di seguito la lista completa degli iscritti all'Atp 250 di Lione 2022. Entry list ATP Lione 2022 1 Cameron Norrie 10 2 Pablo Carreno Busta 19 3 Gael Monfils 21 4 Alex de Minaur 25 5 Karen Khachanov 26 6 Aslan Karatsev 30 7 Pedro Martinez 43 8 Ugo Humbert 46 Alex Molcan 47 Francisco Cerundolo 48David Goffin 49 Federico Coria 52 Arthur Rinderknech 58 Benjamin Bonzi 59 Sebastian Baez 60 Oscar Otte 67Lorenzo Musetti ...

