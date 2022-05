È morto Valerio Onida | costituzionalista ed ex presidente della Consulta

Advertising

TgLa7 : Morto ex presidente della Consulta Valerio Onida. Aveva 86 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Valerio Onida, giudice e ex presidente della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale al… - RaiNews : Aveva compiuto 86 anni a marzo. Valerio #Onida è stato Professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano,… - sulsitodisimone : È morto l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida - AntoNembri : RT @ROBZIK: È morto il costituzionalista Valerio Onida, fra il 2004 e il 2005 fu presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni. http… -

AGI - 'Ciao Papa'', un piccolo cuore e una foto sorridente. Così uno dei suoi cinque figli, Francesco, professore associato all'Università di Milano, comunica via Fb la morte diOnida, già presiedente della Corte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2000. Il costituzionalista e accademico italiano aveva 86 anni. Come giudice della Consulta aveva ...l'ex presidente della Corte CostituzionaleOnida. Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta Ciao papa, grazie di tutto". Nato a Milano nel 1936 aveva ...È morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni ed era originario della Sardegna dalla parte del padre.È morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida . Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta «Ciao papa, ...