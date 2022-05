Cate Blanchett | tutti i ruoli cult dell’attrice premio Oscar

(Di sabato 14 maggio 2022) Due premi, tre Golden Globe, tre BAFTA, una Coppa Volpi, questi sono alcuni dei premi vinti dall’attrice. La diva australiana oggi spegne 53 candeline e recentemente l’abbiamo vista in vari, in particolare nei film “Nightmare Alley” e “Don’t Look Up“, ma ci sono ancora molte produzioni in arrivo. Scopriamo assieme la sua brillante carriera attraverso alcuni dei suoi personaggi che l’hanno resa celebre. Partiamo dal primo che mi sento di dover citare ovvero uno deid’esordio che le ha dato enorme popolarità: Elisabetta I. Nel film “Elizabeth” diretto dal regista Shekhar Kapur, si cala nei panni della sovrana d’Inghilterra e grazie alle vesti regali conquista la sua prima nomination aglidà prova ...

Advertising

mubiitalia : Cate Blanchett fotografata da Greg Williams a Venezia. #compleanno - allshadesofsea : AUGURI ALL’AMORE DELLA MIA VITA CIOÈ CATE BLANCHETT - lannivster : OGGI COMPLEANNO DELLA MIA VITA XSMPR CATE BLANCHETT TI AMOOO???????????????????? - Gianni2The : RT @Rc95_inv: „A proposito della vecchiaia poi dobbiamo rassegnarci, non ho voglia di lottare troppo contro i segni lasciati dal tempo. D'a… - TolkienItalia : #ricorrenzedellaterradimezzo Tanti auguri a Cate Blanchett, che oggi compie 53 anni! Sette volte candidata all'Osc… -

la Repubblica

Coppola aveva venduto la sua azienda vinicola per aiutare a finanziare il film e all'epoca stava guardando a star come Oscar Isaac, Zendaya e. Più recentemente Robert Duvall , che ha ...Non è chiaro a questo punto se altre star avvicinate negli anni siano ancora della partita: rifrescandoci la memoria, si parlò di, Zendaya, James Caan, Michelle Pfeiffer e Jessica ... Buon compleanno Cate Blanchett, i 53 anni e mille volti di una star Recentemente abbiamo visto Cate Blanchett nel film "Don't Look Up" ma molti altri sono i ruoli che l'hanno resa celebre: scopriamoli assieme.L'attrice australiana, splendido esempio di perennials, ama il trucco e lo considera uno strumento essenziale del suo lavoro. Un aspetto della recitazione ...