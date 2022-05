Anche Zelensky in campo per l'Eurovision: invita al voto per la Kalush Orchesta (Di sabato 14 maggio 2022) "A breve nella finale dell'Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria"! Europa, vota la 'Kalush Orchestra'". Anche il presidente ucraino Zelensky in campo per l'Eurovision: con un breve video su Telegram invita al voto per la 'Kalush Orchestra'. Ricordando che il loro codice è il numero 12 Zelensky ha concluso affermando "Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l'Ucraina!". Leggi su lastampa (Di sabato 14 maggio 2022) "A breve nella finale dell', il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria"! Europa, vota la 'Orchestra'".il presidente ucrainoinper l': con un breve video su Telegramalper la 'Orchestra'. Ricordando che il loro codice è il numero 12ha concluso affermando "Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l'Ucraina!".

