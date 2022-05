Ultime Notizie – Long Covid, cosa dice Maria Rita Gismondo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Long Covid sarà una ‘pandemia dopo la pandemia’? “Credo che il Covid non ci abbandonerà per moltissimo tempo, anche e soprattutto per i suoi effetti a lungo termine che dobbiamo monitorare“. Soprattutto, “dobbiamo cercare di capire se” queste sequele “si possono evitare con strumenti terapeutici”. Così all’Adnkronos Salute la microbiologa Maria Rita Gismondo, dopo che uno studio cinese pubblicato su ‘The Lancet Respiratory Medicine’, l’indagine con il follow-up più lungo condotta finora, ha mostrato anche a 2 anni di distanza la permanenza di almeno un sintomo nel 55% degli ex ricoverati per Covid-19. Anche in Italia “stiamo raccogliendo dati e traendo deduzioni su pazienti monitorati dopo la guarigione da Covid – osserva la direttrice del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilsarà una ‘pandemia dopo la pandemia’? “Credo che ilnon ci abbandonerà per moltissimo tempo, anche e soprattutto per i suoi effetti a lungo termine che dobbiamo monitorare“. Soprattutto, “dobbiamo cercare di capire se” queste sequele “si possono evitare con strumenti terapeutici”. Così all’Adnkronos Salute la microbiologa, dopo che uno studio cinese pubblicato su ‘The Lancet Respiratory Medicine’, l’indagine con il follow-up più lungo condotta finora, ha mostrato anche a 2 anni di distanza la permanenza di almeno un sintomo nel 55% degli ex ricoverati per-19. Anche in Italia “stiamo raccogliendo dati e traendo deduzioni su pazienti monitorati dopo la guarigione da– osserva la direttrice del ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Moeren : RT @DomaniGiornale: ?? Al via a #Kiev il primo processo per crimini di guerra: imputato un sergente russo di 21 anni accusato di aver sparat… - antonio12659828 : Ultime notizie Boom di acquisti nello store dell’#atalanta Boom di vendite di magliette e gadget Chissà chi sarà -