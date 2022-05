Udinese, Cioffi: 'Vinceremo ispirandoci al... ciclismo. La partita come un Giro' (Di venerdì 13 maggio 2022) L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha presentato la gara contro lo Spezia in programma domani alle ore 18: "Motta ha saputo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) L'allenatore dell'Gabrieleha presentato la gara contro lo Spezia in programma domani alle ore 18: "Motta ha saputo...

Advertising

sportli26181512 : Udinese, Cioffi: 'Vinceremo ispirandoci al... ciclismo. La partita come un Giro': L'allenatore dell'Udinese Gabriel… - sportli26181512 : Udinese-Spezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Udinese-Spezia è uno degli anticipi della 37ª… - baffodelsalento : @Gianpaolo_5 @nicoo1402 Verona allenato da Tudor, il secondo di Pirlo. Ha Lasagna e Caprari. Al Sassuolo abbiamo po… - infoitsport : Per Cioffi dubbi in difesa e attacco in vista dello Spezia | Udinese Blog - infoitsport : Udinese, Cioffi: 'Per noi sarà una partita di grande orgoglio, non per la classifica' -