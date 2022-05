Tennis: Sinner batte Krajinovic e per prima volta vola ai quarti degli internazionali di Roma (Di venerdì 13 maggio 2022) La crescita di Jannik Sinner continua. Per la prima volta approda ai quarti degli internazionali di Roma piegando la resistenza del serbo Krajinovic in due set. ll primo durato poco più di mezz'ora, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) La crescita di Jannikcontinua. Per laapproda aidipiegando la resistenza del serboin due set. ll primo durato poco più di mezz'ora, ...

Advertising

SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - SuperTennisTv : Quarta volta nei QF di un Masters 1000 ?? Prima volta agli @InteBNLdItalia ?? Jannik #Sinner si aggiudica la sfida c… - SkySport : ?? SINNER AI QUARTI DI ROMA PER LA 1^ VOLTA ? Battuto il serbo Krajinovic in 2 set ?? Domani la super sfida a Tsitsi… - OdeonZ__ : Djokovic doma Wawrinka e trova ai quarti Auger Aliassime. Zverev, c'è Garin - OdeonZ__ : Sinner, riecco l'esame di greco: 'Devo imparare a non complicarmi la vita' -