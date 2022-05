Premio Exodus a De Paolis | magistrato ' cacciatore di nazisti'

Advertising

La città della Spezia ha conferito il Premio Exodus 2022 al magistrato Marco De Paolis, procuratore generale militare presso la corte militare di appello di Roma e uno dei maggiori esperti di crimini nazifascisti perpetrati durante la guerra. Attività queste che nel 2006 gli hanno valso il "Premio Nazionale la casa delle Arti" della Fondazione Exodus di Don Mazzi per aver saputo coniugare impegno professionale e stile di vita. Al magistrato 'cacciatore di nazisti', l'onorificenza per la sua "sete di giustizia e integrità di storico". Ha indagato su Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Cefalonia, Civitella in Val di Chiana.