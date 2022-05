Pogba Juve, il francese ha deciso: Torino sarebbe la sua destinazione preferita (Di venerdì 13 maggio 2022) Calciomercato Juve: Pogba avrebbe deciso, Torino sarebbe la sua destinazione preferita per la prossima stagione Come riferisce Tuttosport è Paul Pogba il primo obiettivo della Juve per rinforzare il centrocampo. Il francese è il preferito perché conosce alla perfezione l’ambiente e il suo allenatore, con cui ha vissuto due delle migliori stagioni della sua carriera. I bianconeri sanno perfettamente di non poter competere con il PSG a livello economico, ma a favorire il ritorno del centrocampista potrebbe essere la sua volontà di essere di nuovo importante al centro di un progetto tecnico. A Parigi ciò non sarebbe possibile, mentre a Torino si e forse per questo la seconda ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Calciomercatoavrebbela suaper la prossima stagione Come riferisce Tuttosport è Paulil primo obiettivo dellaper rinforzare il centrocampo. Ilè il preferito perché conosce alla perfezione l’ambiente e il suo allenatore, con cui ha vissuto due delle migliori stagioni della sua carriera. I bianconeri sanno perfettamente di non poter competere con il PSG a livello economico, ma a favorire il ritorno del centrocampista potrebbe essere la sua volontà di essere di nuovo importante al centro di un progetto tecnico. A Parigi ciò nonpossibile, mentre asi e forse per questo la seconda ...

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - sportmediaset : In Inghilterra: Juve in vantaggio per Pogba, offerta da 9 milioni #Pogba #Juventus - _Morik92_ : La #Juve ha in mente un grande colpo a centrocampo. Non solo #MilinkovicSavic, di recente (tra ieri e giovedì scors… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ? Allegri,cambia Arbitri,basta Pogba,rieccolo ? Brekalo, Praet e Mandragora risca… - RAccoss : @pisto_gol Zaniolo più lontano dalla Juve? Ma davvero? Ma non doveva far parte con Rudiger, Raspadori, Scamacca, Po… -