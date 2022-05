Open arms | tensione al processo di Salvini | ecco cosa è successo

Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @Noiconsalvini: UDIENZA OPEN ARMS, IL TESTIMONE “SCAGIONA” SALVINI E IL PM USA TONI AGGRESSIVI Fonti della difesa del senatore Salvini… - Noiconsalvini : UDIENZA OPEN ARMS, IL TESTIMONE “SCAGIONA” SALVINI E IL PM USA TONI AGGRESSIVI Fonti della difesa del senatore Sa… - lifestyleblogit : Open Arms, tensione al processo di Salvini: sospesa udienza - - sfnlcd : RT @LegaSalvini: UDIENZA OPEN ARMS, IL TESTIMONE “SCAGIONA” SALVINI E IL PM USA TONI AGGRESSIVI Fonti della difesa del senatore Salvini… - carolpantanifi : RT @LegaSalvini: UDIENZA OPEN ARMS, IL TESTIMONE “SCAGIONA” SALVINI E IL PM USA TONI AGGRESSIVI Fonti della difesa del senatore Salvini… -

Il leader della Lega ha risposto ad alcune domande sulle elezioni amministrative all'uscita dal bunker di Palermo dove si è recato per l'udienza del processo'Per la prossima udienza andrò a Messina dove vinceremo al primo turno' . E' quanto ha affermato Matteo Salvini parlando al bunker di Palermo dove si è recato per l'udienza del processo ...Botta e risposta tra il pm Geri Ferrara e l'avvocata Giulia Bongiorno Momento di tensione al processodi Palermo, che vede imputato Matteo Salvini . Durante la deposizione di Fabrizio Mancini, direttore del Servizio Immigrazione del ministero dell'Interno, c'è stato un botta e risposta tra ...Momenti di tensione in aula tra il Pm e l'avvocato difensore di Matteo Salvini, seduta sospesa per alcuni minuti. L'accusa punta a dimostrare le responsabilità del leader della Lega ...Il leader della Lega ha risposto ad alcune domande sulle elezioni amministrative all’uscita dal bunker di Palermo dove si è recato per l’udienza del processo Open Arms “Per la prossima udienza andrò a ...