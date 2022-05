Oltre «amore» e «sdupento» c'è di più. Tra vocaboli inventati, giudizi caustici e la conta dei fidanzati veri e presunti, la telecronaca è uno spasso (Di venerdì 13 maggio 2022) Ironico, autoironico, dissacrante. Cristiano Malgioglio ha abituato il pubblico alle sue esternazioni strampalate, spesso esplicitate in una lingua che può essere ribattezzata “malgiogliese”. All‘Eurovision 2022 non è da meno e i suoi commenti al vetriolo hanno aggiunto il giusto pepe alle due semifinali. Ad arginarlo ci ha provato il sodale Gabriele Corsi, ma riportare Malgioglio su binari convenzionali è un’impresa. I Måneskin e la finale dell’Eurovision Song Contest: «Promettiamo fuoco e fiamme» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Ironico, autoironico, dissacrante. Cristiano Malgioglio ha abituato il pubblico alle sue esternazioni strampalate, spesso esplicitate in una lingua che può essere ribattezzata “malgiogliese”. All‘Eurovision 2022 non è da meno e i suoi commenti al vetriolo hanno aggiunto il giusto pepe alle due semifinali. Ad arginarlo ci ha provato il sodale Gabriele Corsi, ma riportare Malgioglio su binari convenzionali è un’impresa. I Måneskin e la finale dell’Eurovision Song Contest: «Promettiamo fuoco e fiamme» ...

