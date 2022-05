Musk | salta l' acquisizione di Twitter | il titolo sprofonda a Wall Street

(Di venerdì 13 maggio 2022) Niente da fare. Per il patron di Tesla l'dell'ambito social è ancora in stand by. "L'operazione suè temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam o fake siano effettivamente meno del 5% degli utenti Segui su affaritaliani.it

Poco fa, sempre, ha ribadito di essere 'ancora impegnato' nell'acquisizione. Nei giorni scorsi Twitter aveva indicato che gli account classificabili come spam o come fake nel primo trimestre ... Musk, salta l'acquisizione di Twitter: il titolo crolla a WS, rimbalza Tesla In apertura il titolo cede quasi il 10% perché il patron di Tesla ha annunciato che il deal per l'acquisto di Twitter è in stand-by. Elon Musk-Twitter, salta tutto Qualcosa era già nell'aria Delle difficoltà nell'operazione d'acquisto di Twitter si parlava già da diversi giorni. Vari giornali statunitensi avevano ipotizzato che ...