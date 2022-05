Meglio un bravo infermiere che un cattivo medico (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci sono medici capaci e medici balordi, ma tutti gli infermieri devono saper fare gli infermieri. L’ho pensato leggendo “Turno di notte” di Giacomo Poretti (Mondadori). Prima del successo come comico, il Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto per undici anni l’infermiere all’ospedale di Legnano. E il libro com’è ovvio scaturisce da quell’esperienza. Giacomo scrive giustamente da comico ma ci sono momenti in cui è impossibile scherzare: vi risparmio il virgolettato, dico soltanto che la descrizione dei compiti dell’infermiere non fa venire voglia di fare l’infermiere. Eppure è un mestiere indispensabile e bisognerebbe mettere voglia di fare mestieri indispensabili, non di fare mestieri inutili (gran parte dei mestieri definiti con parole inglesi, tanto per cominciare). Bisognerebbe diffondere l’orgoglio di fare ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci sono medici capaci e medici balordi, ma tutti gli infermieri devono saper fare gli infermieri. L’ho pensato leggendo “Turno di notte” di Giacomo Poretti (Mondadori). Prima del successo come comico, il Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto per undici anni l’all’ospedale di Legnano. E il libro com’è ovvio scaturisce da quell’esperienza. Giacomo scrive giustamente da comico ma ci sono momenti in cui è impossibile scherzare: vi risparmio il virgolettato, dico soltanto che la descrizione dei compiti dell’non fa venire voglia di fare l’. Eppure è un mestiere indispensabile e bisognerebbe mettere voglia di fare mestieri indispensabili, non di fare mestieri inutili (gran parte dei mestieri definiti con parole inglesi, tanto per cominciare). Bisognerebbe diffondere l’orgoglio di fare ...

