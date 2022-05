L’ultimo saluto degli ultras della Curva B a Lorenzo Insigne (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saranno circa 40 mila i tifosi che domenica riempiranno gli spalti del Maradona contro il Genoa per salutare Lorenzo Insigne. Intanto oggi, gli ultras della Curva B 1972 hanno consegnato una targa al capitano azzurro, un omaggio per i suoi 10 anni con la maglia del Napoli. “Oltre a ringraziarvi – ha dichiarato Insigne – , voglio ribadire che anche se vado via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò sempre qua, a casa mia. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango di continuo, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per 10 anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!”, così il capitano del Napoli ai presenti. Il messaggio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saranno circa 40 mila i tifosi che domenica riempiranno gli spalti del Maradona contro il Genoa per salutare. Intanto oggi, gliB 1972 hanno consegnato una targa al capitano azzurro, un omaggio per i suoi 10 anni con la maglia del Napoli. “Oltre a ringraziarvi – ha dichiarato– , voglio ribadire che anche se vado via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò sempre qua, a casa mia. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango di continuo, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per 10 anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!”, così il capitano del Napoli ai presenti. Il messaggio ...

