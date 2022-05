L’Isola dei Famosi in lutto: “Trovati morti in casa, una strage” | Naufrago sconvolto (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Isola dei Famosi 2022 in lutto: “Trovati morti in casa, una strage”. Naufrago sconvolto e ammiratori senza parole. Tutti i dettagli al riguardo. Show di Canale 5 amatissimo, L’Isola dei Famosi offre sempre degli spunti di conversazione per commentare ciò che si verifica dentro e fuori Cayos Cochinos. Effettivamente, nelle ultime ore, si sta scatenando il panico sui social network. Infatti, un Naufrago del Famosissimo programma, condotto da Ilary Blasi per la seconda volta, è stato colpito da un evento spiacevole. Ma di chi si tratta e, soprattutto, che cosa è accaduto? Cerchiamo di capire di più sulla tragedia. La grande famiglia ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 13 maggio 2022)dei2022 in: “in, una”.e ammiratori senza parole. Tutti i dettagli al riguardo. Show di Canale 5 amatissimo,deioffre sempre degli spunti di conversazione per commentare ciò che si verifica dentro e fuori Cayos Cochinos. Effettivamente, nelle ultime ore, si sta scatenando il panico sui social network. Infatti, undelssimo programma, condotto da Ilary Blasi per la seconda volta, è stato colpito da un evento spiacevole. Ma di chi si tratta e, soprattutto, che cosa è accaduto? Cerchiamo di capire di più sulla tragedia. La grande famiglia ...

Advertising

asrmyheart : Ho appena guardato l'episodio S16 | E16 di L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi - red_lady020 : @GioiaKiss @Argutamente @Doc11992 @IsolaDeiFamosi Lascia perdere ??. Dai domani c’è la puntata ,non so se ti sei per… - guidoguerrera : Battiato L'uomo dell'isola dei Giardini Al teatro Cometa Off di Roma #umbertobroccoli #gennarocannavacciuolo - gagliaudo10 : RT @nelloscavo: #Ucraina L'assedio non si ferma a #Mariupol: decine di città sotto le bombe. Oltre 13 milioni di persone intrappolate nelle… - Diversamenteno1 : RT @Cambiacasacca: Quando avete finito di guardare la pupa e il secchione o l'isola dei famosi o qualsiasi altra cacata, su sky c'è un bel… -