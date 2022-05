L’incubo di trovare parcheggio a Roma: dehors e non solo, 12 ore perse al mese (Di venerdì 13 maggio 2022) La certificazione che a Roma sia difficile – ai limiti dell’impossibile – trovare parcheggio è arrivata a inizio mese con uno studio pubblicato dalla società Parclick, tra le principali compagnie di prenotazione di parcheggi in Europa che vanta oltre un milione di utenti. Secondo la ricerca nella Capitale ogni mese si perdono ben 12 ore in cerca del posto libero, la bellezza di oltre mezzora al giorno. Un’eternità, specie in tempi di vita frenetica e soprattutto di prezzi pazzi per i carburanti. Perché il parcheggio a Roma è un’utopia Le cause sono molteplici, a partire dalla scarsa affezione dei Romani – anche per i continui disservizi – ai mezzi pubblici acuitasi durante la pandemia. Basti pensare che almeno 7 Romani su 10 utilizzano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) La certificazione che asia difficile – ai limiti dell’impossibile –è arrivata a iniziocon uno studio pubblicato dalla società Parclick, tra le principali compagnie di prenotazione di parcheggi in Europa che vanta oltre un milione di utenti. Secondo la ricerca nella Capitale ognisi perdono ben 12 ore in cerca del posto libero, la bellezza di oltre mezzora al giorno. Un’eternità, specie in tempi di vita frenetica e soprattutto di prezzi pazzi per i carburanti. Perché ilè un’utopia Le cause sono molteplici, a partire dalla scarsa affezione deini – anche per i continui disservizi – ai mezzi pubblici acuitasi durante la pandemia. Basti pensare che almeno 7ni su 10 utilizzano ...

