Le pagelle del Benevento – Lapadula da impazzire, Paleari blinda tutto (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli Piceno – Il Benevento espugna il Del Duca di Ascoli con una gara di cuore e orgoglio. Le pagelle dei giallorossi: Paleari 8: Miracoloso nel finale sul colpo di testa di Dionisi, attento a inizio gara e sul cross di Saric. Sulla qualificazione ci sono le sue manone. Letizia 6,5: L’avvio è sofferto, considerando che l’Ascoli prova ad affondare dalle sue parti. Cresce col passare dei minuti, stringe i denti ed esce a dieci minuti dal termine per infortunio. (81? Vogliacco 6: Gioca un quarto d’ora, recupero compreso, ma non cede di un centimetro davanti all’assalto ascolano) Glik 7: Ritorno in grande stile dopo diverse settimane di stop. Arcigno e sicuro, è un muro invalicabile. Il posizionamento è perfetto, sempre sul pezzo. Barba 7: Pronti-via ed è quasi assist per Tello, che non arriva sulla sua ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli Piceno – Ilespugna il Del Duca di Ascoli con una gara di cuore e orgoglio. Ledei giallorossi:8: Miracoloso nel finale sul colpo di testa di Dionisi, attento a inizio gara e sul cross di Saric. Sulla qualificazione ci sono le sue manone. Letizia 6,5: L’avvio è sofferto, considerando che l’Ascoli prova ad affondare dalle sue parti. Cresce col passare dei minuti, stringe i denti ed esce a dieci minuti dal termine per infortunio. (81? Vogliacco 6: Gioca un quarto d’ora, recupero compreso, ma non cede di un centimetro davanti all’assalto ascolano) Glik 7: Ritorno in grande stile dopo diverse settimane di stop. Arcigno e sicuro, è un muro invalicabile. Il posizionamento è perfetto, sempre sul pezzo. Barba 7: Pronti-via ed è quasi assist per Tello, che non arriva sulla sua ...

