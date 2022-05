Le critiche alla internet tax di Borggreen (e non solo) (Di venerdì 13 maggio 2022) Si è riaccesa, in Europa come altrove, l’annosa questione della “internet tax”. Questa volta i funzionari di Bruxelles (e Washington) stanno pensando di far pagare le grandi aziende tecnologiche per via di quanto i loro contenuti “occupino” le bande di trasmissione dati. L’idea è di tassare i soliti sospetti – Amazon, Apple, Google e Meta/Facebook, più Netflix – per finanziare gli investimenti infrastrutturali di miglioramento delle reti, tra cui il 5G, consci del fatto che il consumo medio di gigabyte per persona è destinato ad aumentare. “Una manciata di operatori occupa da sola più del 50% della larghezza di banda mondiale. È giunto il momento di riorganizzare l’equa remunerazione delle reti”. Così il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, su Twitter. Anche Margrethe Vestager, la commissaria per la concorrenza spesso in disaccordo con il collega, ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Si è riaccesa, in Europa come altrove, l’annosa questione della “tax”. Questa volta i funzionari di Bruxelles (e Washington) stanno pensando di far pagare le grandi aziende tecnologiche per via di quanto i loro contenuti “occupino” le bande di trasmissione dati. L’idea è di tassare i soliti sospetti – Amazon, Apple, Google e Meta/Facebook, più Netflix – per finanziare gli investimenti infrastrutturali di miglioramento delle reti, tra cui il 5G, consci del fatto che il consumo medio di gigabyte per persona è destinato ad aumentare. “Una manciata di operatori occupa da sola più del 50% della larghezza di banda mondiale. È giunto il momento di riorganizzare l’equa remunerazione delle reti”. Così il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, su Twitter. Anche Margrethe Vestager, la commissaria per la concorrenza spesso in disaccordo con il collega, ...

