La terra trema ancora a Firenze | scossa di magnitudo 3 7 E la gente scappa in strada

Alle 23.12 del 12 maggio la terra in provincia di Firenze trema e spaventa tutta la Toscana. Secondo la rete dell'Ingv la scossa registrata è stata di magnitudo 3.7, a una profondità di 8 km. Le verifiche della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sono scattate immediatamente dopo il sisma. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 3.5 e 4.0 ore 23:12 IT del 12-05-2022, prov/zona Firenze #INGV 31033941 — INGVterremoti (@INGVterremoti) May 12, 2022 Secondo le rilevazioni l'epicentro è Impruneta, l'area della scossa avvertita lo scorso 3 maggio. Nella stessa area, alle 23:15, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.3, a una profondità di 9 km. Molti residenti, spaventi, subito dopo il sisma, sono scesi in strada.

