Isola dei Serpenti, i russi tentano l'assalto: ecco le immagini satellitari, il dramma in diretta (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Isola Zminiy, conosciuta soprattutto come Isola dei Serpenti, è particolarmente attenzionata dall'inizio della guerra. Nelle ultime ore sono state diffuse delle immagini satellitari che mostrano i tentativi delle forze russe di riprendere il controllo dell'Isola, che si trova circa 30 chilometri a largo delle coste della Romania e dell'Ucraina. L'operazione non starebbe andando come sperato dall'esercito di Mosca, che anzi ha dovuto incassare l'ennesimo duro colpo. Un missile ha infatti raggiunto la nave logistica Vsevolod Brobov, che è dotata di grosse gru ed è quindi indicata per il trasferimento rapido di materiale bellico. Pare che proprio quella nave stesse scaricando un sistema di difesa aereo: sia fonti ucraine che russe confermano che poi il convoglio è stato ...

