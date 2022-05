In conferenza Spalletti attacca la stampa e i giornalisti rispondono (Di venerdì 13 maggio 2022) La conferenza stampa di Luciano Spalletti è stata riempita per grande parte da un’invettiva dell’allenatore del Napoli contro la stampa, colpevole, secondo lui, di lavorare ad arte per danneggiare il Napoli. Riportiamo alcune delle frasi del tecnico sul tema. «Si riuscirà ad essere forti se avremo giocatori forti che pensano nel modo giusto ed hanno un comportamento professionale e se avremo tifosi che ci sostengono e un’informazione che ci rispetti e non che crei duemila dubbi ad arte. Qualche miccia buttata lì tanto per far scoppiare qualcosa è stata messa». E ancora: «Apprezzo chi vuole stimolarci e puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi, ma a volte si deve combattere con delle cose che sono fuori misura, a volte fatte anche ad arte, che vanno anche al tentativo di distruggere i miglioramenti fatti dall’anno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladi Lucianoè stata riempita per grande parte da un’invettiva dell’allenatore del Napoli contro la, colpevole, secondo lui, di lavorare ad arte per danneggiare il Napoli. Riportiamo alcune delle frasi del tecnico sul tema. «Si riuscirà ad essere forti se avremo giocatori forti che pensano nel modo giusto ed hanno un comportamento professionale e se avremo tifosi che ci sostengono e un’informazione che ci rispetti e non che crei duemila dubbi ad arte. Qualche miccia buttata lì tanto per far scoppiare qualcosa è stata messa». E ancora: «Apprezzo chi vuole stimolarci e puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi, ma a volte si deve combattere con delle cose che sono fuori misura, a volte fatte anche ad arte, che vanno anche al tentativo di distruggere i miglioramenti fatti dall’anno ...

