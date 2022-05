Il tuo patrimonio è al sicuro, se a proteggerlo c’è Parsifal (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi intervistiamo Jessica Grosso, imprenditrice ed esperta di finanza, che ha fondato Parsifal, un esercito di consulenti-cavalieri pronti a lavorare per proteggere le famiglie italiane dai rischi che gravano sul loro patrimonio. La prima impressione, entrando nel mondo di Parsifal, è quella di sentirsi come re Artù sotto la protezione dei prodi Cavalieri, sulla tortuosa strada per raggiungere il Sacro Graal. Parsifal, infatti prende il nome dal famoso Cavaliere della tavola rotonda. È proprio su questa mitologia e sui valori ad essa correlati, che Jessica Grosso, in Parsifal “Lady Jessica”, ha deciso di fondare la sua azienda. Valori come la fiducia, la lealtà e la protezione guidano ogni giorno il suo lavoro e quello dei suoi consulenti – chiamati Cavalieri – con un solo e unico obiettivo: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi intervistiamo Jessica Grosso, imprenditrice ed esperta di finanza, che ha fondato, un esercito di consulenti-cavalieri pronti a lavorare per proteggere le famiglie italiane dai rischi che gravano sul loro. La prima impressione, entrando nel mondo di, è quella di sentirsi come re Artù sotto la protezione dei prodi Cavalieri, sulla tortuosa strada per raggiungere il Sacro Graal., infatti prende il nome dal famoso Cavaliere della tavola rotonda. È proprio su questa mitologia e sui valori ad essa correlati, che Jessica Grosso, in“Lady Jessica”, ha deciso di fondare la sua azienda. Valori come la fiducia, la lealtà e la protezione guidano ogni giorno il suo lavoro e quello dei suoi consulenti – chiamati Cavalieri – con un solo e unico obiettivo: ...

