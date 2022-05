Il Bayern Monaco spaventa la Juventus | i tedeschi si inseriscono nella corsa a Pogba

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) E’a quattro per accaparrarsi Paul, che a fine stagione lascerà il Manchester United a parametro zero. Il ventinovenne sembra ormai conteso dalla, che lo riporterebbe volentieri in bianconero, da Psg e Real Madrid, e secondo quanto riferiscono dalla Spagna anche dal, che si sarebbe inserito in extremistrattativa. Si tratterebbe, a quanto pare, di una destinazione molto gradita dal centrocampista francese. SportFace.