GF Vip | Lulù risponde definitivamente a Manuel Bortuzzo | ecco dove e quando

(Di venerdì 13 maggio 2022) Finora è sempre rimasta in silenzio mentre l’ex fidanzatoha dato la sua versione dei fatti sulla fine della loro relazione, ma oraSelassié ha deciso che è venuto il momento di parlare, anche perre alle accuse del nuotatore, che in molti frangenti è parso prendersi gioco di lei e scaricarle tutte le colpe. Lo farà nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, 14 maggio su Canale 5. Lo scorso marzo l’allora coppia formata daaveva parlato proprio nel talk show di Silvia Toffanin affermando di amarsi moltissimo, di voler adottare dei figli e di costruire insieme una famiglia. E poi cos’è successo? Lo sapremo domani direttamente daSelassié! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maurizio Costanzo Show, ...

