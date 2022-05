Advertising

LA NAZIONE

Franco Scortecci Non è nemmeno iniziata l'assemblea dei soci diper l'approvazione del bilancio. A far mancare il numero l'assenza di Franco Scortecci, amministratore unico di Coingas appena riconfermato dalla maggioranza dei sindaci aretini. La società ...... tra gli 11 imputati, anche il sindaco Alessandro Ghinelli e l'ex presidente di, Francesco ... Scortecci: No, ma scherzi No, no Anche perchéogni cosa. Dopo poco i due affrontano nuovamente ... Estra, salta l'assemblea del bilancio: non si presenta Scortecci, amministratore Coingas L'azienda ha circa il 25% del colosso del gas. Slitta anche l'inserimento come consigliere di Giovanni Grazzini: la data scivola al 23 giugno ...Poi si va a scendere: dieci mesi a Claudio Salini, già segretario generale della Consob, anche lui ex consigliere, che di capi di imputazione ne ha tre, nove ad Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, ...