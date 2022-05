“È stato ucciso e sostituito” | rivelazione choc sul cantante | i fan sono allibiti

(Di venerdì 13 maggio 2022) Unasconcertante circa unche in Italia ha trovato il suo successo: qual è la verità? Di cantati scomparsi, mai realmente morti e riapparsi ne è pieno il mondo del complottismo, basti pensare alle tante teorie che ruotano attorno a Michael Jackson. Adesso però, la questione sembra essere ben differente… Come sarebbe a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che… - gualtierieurope : In #ViaCaetani con il Presidente Mattarella per rendere omaggio ad #AldoMoro, un grande uomo di Stato ucciso barbar… - GiovaniIraniani : RT @samiraardalani: Le notizie indicano che un uomo di 21 anni è stato ucciso dalle forze di sicurezza del regime ad Andimeshk, #Iran, dura… - manfred86331038 : RT @maelmale: #Nazionalistiucraini hanno violentato e ucciso una donna nella regione di Kharkiv: il cadavere è stato trovato nel villaggio… - MarlaSinger1999 : @siamorbid @gondra_one Ma secondo te a un uomo che viene ucciso (o ai suoi cari) cambia se a ucciderlo è stato un a… -

Il Sussidiario.net

Il ritrovamento del cadavere Stando a quanto si apprende dalle primissime indiscrezioni trapelate dai media Oltremanica, il 34enne sarebbenella notte tra l'11 e il 12 maggio. Il ...Il feretro èpoi portato al vicino cimitero del Monte Sion . Intanto, questa mattina sono scoppiati scontri a fuoco fra soldati israeliani e attivisti palestinesi questa mattina nell'area di ... “Luis Miguel è stato ucciso e sostituito”/ La veggente “Quello che vediamo non è lui” È per questo motivo che qualcuno, non ben specificato, ha deciso di non dare troppo shock agli amanti della musica latina e sostituire Luis Miguel che, in realtà, è stato brutalmente ucciso. “Vedo che ...i poliziotti e la gente accorsa dove avevano ucciso Sergio Gori», ricorda la poliziotta. «Ritornando al sangue e a quella frase nei giorni successivi con altre compagne di classe siamo andate in ...