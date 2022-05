De Ligt via dalla Juventus? La società ci pensa (Di venerdì 13 maggio 2022) De Ligt Juve, addio in estate? I bianconeri ora ci pensano e sono pronti a valutare le offerte per il difensore. L’indiscrezione del Giornale La posizione di De Ligt alla Juve non è più solida come sembrava essere fino a qualche settimana fa. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, i bianconeri sarebbero disposti anche a sacrificarlo ad una cifra inferiore rispetto ai 100 milioni della sua clausola rescissoria. Il motivo? La Juve non avrebbe ricevuto le garanzie adeguate dall’olandese. Colpa dei due rigori concessi all’Inter? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) DeJuve, addio in estate? I bianconeri ora cino e sono pronti a valutare le offerte per il difensore. L’indiscrezione del Giornale La posizione di Dealla Juve non è più solida come sembrava essere fino a qualche settimana fa. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, i bianconeri sarebbero disposti anche a sacrificarlo ad una cifra inferiore rispetto ai 100 milioni della sua clausola rescissoria. Il motivo? La Juve non avrebbe ricevuto le garanzie adeguate dall’olandese. Colpa dei due rigori concessi all’Inter? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : De Ligt via dalla Juventus? La società ci pensa - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: fissato l’incontro tra Allegri e la dirigenza, De Ligt va via? #Finoallafine #Forzajuve… - Alex_Cruijff14 : @juventinodel92 Pienamente d'accordo con te. Ha 3 anni di troppo sul groppone. E col senno di poi, chissà se via A… - NandoPiscopo1 : @AlbiT4ro Però aspetta. Schone aveva 33/34 anni (infatti andò via a 0 al genoa) De Ligt non ha matenuto le premess… - ema_sct : RT @fabio200908: Fossi in De Ligt andrei via quest’estate se non cambia guida tecnica, perché rovinarsi la carriera per fare da parafulmini… -