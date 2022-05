Covid, la sfida di Shanghai: azzeramento dei casi entro metà maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Il vice sindaco esecutivo Wu Qing, nel briefing quotidiano, ha ricordato che le infezioni di giovedì sono state per il decimo giorno di fila sotto quota 5.000, a conferma di un trend in fase di calo. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il vice sindaco esecutivo Wu Qing, nel briefing quotidiano, ha ricordato che le infezioni di giovedì sono state per il decimo giorno di fila sotto quota 5.000, a conferma di un trend in fase di calo. ...

Covid, la sfida di Shanghai: azzeramento dei casi entro metà maggio

Pechino, 13 maggio 2022 - Covid-19, la Cina ha registrato giovedì quasi 2.500 nuovi casi locali, di cui 312 confermati e 2.140 asintomatici, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Shanghai resta il focolaio principale ...