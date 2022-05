“Cotto e Mangiato”: semifreddo panna e pistacchi (Di venerdì 13 maggio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolce estivo, al profumo di Sicilia. Ecco il semifreddo panna e pistacchi. Congelato e Mangiato! Ingredienti 250-500 ml panna fresca da montare, 60 g zucchero a velo, 100 g pistacchi tritati grossolanamente Procedimento Con le fruste, montiamo la panna fresca fino a renderla spumosa e fresca (non sono specificate le dosi). Uniamo, pian piano, lo zucchero a velo, continuando a montare. Quando la panna è ben montata, aggiungiamo i pistacchi non salati tritati grossolanamente. Mescoliamo con una spatola e versiamo il composto in una tortiera da 20-22 cm foderata con pellicola. ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 13 maggio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolce estivo, al profumo di Sicilia. Ecco il. Congelato e! Ingredienti 250-500 mlfresca da montare, 60 g zucchero a velo, 100 gtritati grossolanamente Procedimento Con le fruste, montiamo lafresca fino a renderla spumosa e fresca (non sono specificate le dosi). Uniamo, pian piano, lo zucchero a velo, continuando a montare. Quando laè ben montata, aggiungiamo inon salati tritati grossolanamente. Mescoliamo con una spatola e versiamo il composto in una tortiera da 20-22 cm foderata con pellicola. ...

