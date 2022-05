Consiglio Atlantico Finlandia | verso Nato | ma insieme con Svezia

(Di venerdì 13 maggio 2022) È "estremamente importante" che"mano nella mano" abbiano deciso di aderire alla, "per tempo, allo stesso tempo", ma è anche importante "che i negoziati siano in contemporanea".

La Segretaria generale del Centro finlandese di Finlandia (ACF) Terhi Suominen lo afferma in un'intervista via web con askanews. "Perchè aiuterà entrambe le parti, non soltanto Finlandia e Svezia ...La Segretaria generale del Centro finlandese di Finlandia (ACF) Terhi Suominen lo afferma in un'intervista via web con askanews, consigliando alla Russia di 'guardarsi allo specchio' se cerca il ...