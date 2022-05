Concerto di Mahmood e Blanco a sorpresa sul palco dell’Eurovillage al Valentino (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Eurovillage, la struttura allestita al Parco del Valentino per ospitare gli eventi off dell’Eurovision Song Contest, ospita questa sera Mahmood e Blanco. Il via libera alla presenza dei vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo è arrivato questa mattina, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una sorpresa per il pubblico che numeroso in queste serate ha affollato i concerti allestiti nello storico parco torinese che si sviluppa lungo il Po. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Eurovillage, la struttura allestita al Parco delper ospitare gli eventi off dell’Eurovision Song Contest, ospita questa sera. Il via libera alla presenza dei vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo è arrivato questa mattina, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Unaper il pubblico che numeroso in queste serate ha affollato i concerti allestiti nello storico parco torinese che si sviluppa lungo il Po. L'articolo proviene da Nuova Società.

mendevrose : @sinvcezayn ma quando sarà il concerto? Altrimenti prova a fare pure un tweet o contattare le pagine di mahmood così che possono aiutarti - nuovasocieta : Concerto di Mahmood e Blanco a sorpresa sul palco dell’Eurovillage al Valentino - LaVidaDeJowi : RT @raffaelecaru: Fanno un concerto alle 00.30 in piazza, senza barriere, senza nulla di nulla. Loro e i fan. Come un film. #Mahmood e #Bl… - thunderandsea : quanto mi sta sul cazzo mahmood e quanto mi sto sul cazzo io che andrò a un suo concerto - lesliepillow : RT @eg0eccentrica: Mahmood sta facendo il suo concerto in monopattino as he should -