(Di venerdì 13 maggio 2022) Intervistato da “la Repubblica”,, ex ct della Nazionale italiana di, ha parlato dei suoi progetti futuri, di problemi passati e di molto altro ancora. “Sto lavorando alla ricerca di sponsor per il progetto di un mio team. È il mio sogno”. Sono state queste le prime parole del classe 1961. Le difficoltà però restano tante: “I grandi sponsor preferiscono investire negli eventi dele non nelle squadre, con qualche eccezione, come Segafredo. Eppure ilha una grande forza d’impatto. Ho tante idee, in Italia abbiamo il know-how e tanti corridori da. Spero di poter concretizzare presto e poter ripartire già nel?.ha poi proseguito con una lode a Vincenzo Nibali: “Il vuoto che verrà a ottobre con ...

Come ilmi ha insegnato a vivere (scritto con Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini per Rizzoli),Cassani è impegnato in una nuova corsa, non meno difficile e stimolante di quelle ...L'Italia B dell'inseguimento su pista si conferma nuovamente di alto livello. Dopo il primo tempo fatto siglare poche ore fa,Boscaro,Plebani, Carloalberto Giordani e Stefano Moro si prendono la finale del secondo appuntamento di Nations Cup, di scena a Milton, in Canada. Una ... Ciclismo, Davide Cassani: "A Tokyo fui rispedito a casa, ci rimasi malissimo. Già nel 2023 vorrei lanciare la mia squadra" Intervistato da "la Repubblica", Davide Cassani, ex ct della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato dei suoi progetti futuri, di problemi passati e di molto altro ancora. "Sto lavorando alla ricer ...Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata della seconda tappa della Nations League 2022, circuito internazionale dedicato al ciclismo su pista. A Milton (Canada) sono arrivati grandissimi r ...