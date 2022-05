(Di venerdì 13 maggio 2022) IÈ, dunque, 2-1 per il team senese con gara quattro in programma di nuovo aldomenica 15 maggio con inizio alle ore 18.

Advertising

webecodibergamo : Basket: Mascio, inatteso scivolone al PalaFacchetti. Chiusi si assicura la terza sfida playoff - zazoomblog : Basket: Mascio ci siamo con i playoff promozione. Withu a Bergamo ultima di regular season - #Basket: #Mascio… - PianetaBasketIT : Gruppo Mascio Blu Basket 1971: firmato Eric Lombardi -

GRUPPOTREVIGLIO - UMANA SAN GIOBBE CHIUSI 70 - 76 (11 - 23; 27 - 32; 44 - 50) L'Umana San Giobbe ...primo all'ultimo secondo di una gara 3 dei quarti di finale playoff della Serie A2 di...L'orario e come vedere in diretta GruppoTreviglio - Umana Chiusi , sfida valida come gara - 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di. Dopo la sconfitta in gara - 1, Chiusi ha strappato un 'break' a ...L'Umana San Giobbe Chiusi vince a Treviglio 70-76 e si riprende il fattore campo al termine di una grande prova corale dal primo all'ultimo secondo di una gara 3 dei quarti di finale playoff della ...Vittoria meritata per Chiusi che espugna il Pala Facchetti e ribalta nuovamente il fattore campo chiudendo il match con il punteggio di 70-76. Una partita ...