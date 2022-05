Ascolti Tv di ieri 12 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 147.000 spettatori con l'1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 599.000 (4.9%). Su La7 L'Aria che Tira interessa 312.000 spettatori con share ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 147.000 spettatori con l'1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 599.000 (4.9%). Su La7 L'Aria che Tira interessa 312.000 spettatori con share ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 12 maggio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - mirimauti : RT @Radio1Rai: #Eurovision Ieri ascolti in salita, con 5,5 milioni di telespettatori sintonizzati su #Rai1. Oggi giornata di prove per la f… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 12 maggio 2022: Access Prime Time e Preserale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È record di ascolti per l' #Eurovision . Oltre 5 milioni e mezzo di italiani hanno visto la seconda semifinale di ieri sera ????… - Susanna05662273 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in preserale ottimi ascolti @RaiUno con #leredita segna 2.374.000 spettatori al 22.8%, 26.5% 3.641.000 sha… -