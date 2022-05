Apre a Parma il 24 maggio “Mecfor” in contemporanea con Sps Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Parma. Cresce il ricorso al “revamping” delle macchine utensili, cioè al loro ammodernamento, spinto da un lato dall’urgenza di produrre in modo sostenibile, dall’altro dall’aumento dei costi energetici e della logistica. Sarà uno dei focus principali dell’evento “Mecfor” che si terrà presso il quartiere fieristico di Parma, da martedì 24 a giovedì 26 maggio 2022 in contemporanea con SPS Italia, evento leader per Automazione e Digitale per l’Industria. Mecfor, organizzato da Fiere di Parma e Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, avrà in questa sua prima edizione un format ibrido: oltre a Mecfor, area espositiva con oltre 150 aziende, Mecfor Forum sarà una rassegna di convegni sulle tematiche del Revamping, della Meccanica e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022). Cresce il ricorso al “revamping” delle macchine utensili, cioè al loro ammodernamento, spinto da un lato dall’urgenza di produrre in modo sostenibile, dall’altro dall’aumento dei costi energetici e della logistica. Sarà uno dei focus principali dell’evento “” che si terrà presso il quartiere fieristico di, da martedì 24 a giovedì 262022 incon SPS, evento leader per Automazione e Digitale per l’Industria., organizzato da Fiere die Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, avrà in questa sua prima edizione un format ibrido: oltre a, area espositiva con oltre 150 aziende,Forum sarà una rassegna di convegni sulle tematiche del Revamping, della Meccanica e ...

