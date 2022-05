Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso | nuovo amore dopo Allegri

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lo scorso ottobre la fine della storia d’con Massimiliano, oraha voltato pagina ed è ripartita con un. Pizzicata dal settimanale “Diva e donna” la conduttrice tv si lascia andare ai baci: la passione scoppia al tavolino di un bar romano e i due sembrano affiatati e complici. Poi vengono paparazzati mentre entrano insieme nel portone di casa di lei. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” aveva scrittotempo fa. E quel giorno di ripartenza è arrivato. Così, mentre lei viene paparazzata felice innamorata, Massimilianoattraversa una brutta crisi sportiva-professionale. E’ reduce dalla sconfitta della sua Juventus contro l’Inter in Coppa ...