13 maggio 2012 | la fine di un’era

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13delè la data che sancisce ladi… quella rossonera E’ una domenica pomeriggio di dieci anni fa. La lotta scudetto è terminata nella giornata precedente con la vittoria della Juventus, a Trieste, contro il Cagliari e la sconfitta del Milan nel derby. A Torino, i tifosi sono in estasi per la vittoria dello scudetto. Loro sono anche tristi perché sanno che Del Piero sta giocando la sua ultima partita davanti al suo pubblico. A Milano, invece, i tifosi sono doppiamente tristi: lo scudetto scucito ma soprattutto ladi un Era… I rossoneri, infatti, sono pronti a salutare diversi giocatori che hanno fatto la storia del Milan: Da Inzaghi a Gattuso passando per Nesta e Seedorf e anche giocatori che hanno militato per meno stagioni con questa maglia ma che hanno lasciato un ...

Alessandro Del Piero ricorda oggi, tramite i suoi canali social, l'ultima gara giocata con la maglia della Juve: il suo messaggio Dieci anni fa, esattamente il 13del, Alex Del Piero salutava in campo la Juve con la sua ultima sfida in bianconero. Oggi, l'ex capitano, ha voluto postare un video messaggio emozionante. Dieci anni con Del Piero in borghese ma non troppo imborghesito, soltanto un po'. Ultimo gol con linguaccia nell'ultima partita a Torino, 13 maggio 2012, Juventus-Atalanta 3-1, passaggio di Giaccherin